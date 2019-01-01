Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья

15:21 21.03.2019 0 комментариев Приднестровье

ОАО «Молдавский металлургический завод» исключено из санкционного списка Украины. 

Такое решение было принято 20 марта украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает ИА Новости Приднестровья.

Санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия, расположенного в городе Рыбнице были введены указом президента Украины от 21 июня 2018 года. 

Кроме ММЗ, из списка были исключены ещё несколько российских компаний: ООО «Гууд Дрилл» (Ростов-на-Дону), «Рэмс-Эксим» (Шахты), «Русвнешторг» (Пушкино), «Прохлада-3М» (Симферополь), «МайБел», а также ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» и ООО «ПКФ "Порт Корвет"» (все три – Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что Президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о новых антироссийских санкциях, которые касаются 294 юридических и 848 физических лиц. В отношении большинства из них санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за рубеж.



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