ОАО «Молдавский металлургический завод» исключено из санкционного списка Украины.

Такое решение было принято 20 марта украинским Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает ИА Новости Приднестровья.

Санкции в отношении крупнейшего приднестровского предприятия, расположенного в городе Рыбнице были введены указом президента Украины от 21 июня 2018 года.

Кроме ММЗ, из списка были исключены ещё несколько российских компаний: ООО «Гууд Дрилл» (Ростов-на-Дону), «Рэмс-Эксим» (Шахты), «Русвнешторг» (Пушкино), «Прохлада-3М» (Симферополь), «МайБел», а также ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» и ООО «ПКФ "Порт Корвет"» (все три – Ростов-на-Дону).

Ранее сообщалось, что Президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о новых антироссийских санкциях, которые касаются 294 юридических и 848 физических лиц. В отношении большинства из них санкции включают в себя блокирование активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за рубеж.