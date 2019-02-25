Екс-аналітик ЦРУ: Анексований Крим став для Росії "валізою без ручки"
|15:01 21.03.2019
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|Крым
Після п'яти років анексії Крима стало очевидно, що для Росії, України, кримчан і міжнародного співтовариства півострів став тим, що називають "валізою без ручки".
Тобто, занадто значущим, щоб перестати його носити, і в той же час дуже важким для перенесення, вважає експерт з питань Євразії і колишній аналітик ЦРУ і Держдепартаменту США Пол Гобл.
Про це він розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, повідомляє Gazeta.ua.
"Росіяни не можуть відмовитися від нього через символічну цінність Криму в їхніх очах. Але їм все важче утримувати його, оскільки це вартує їм відносин із Заходом і їхнього власного майбутнього. Живучи в окупації кримчани не можуть повалити окупантів, але їм стає все складніше жити під жорстким репресивним режимом. Українці хочуть повернути Крим, але не в силах змусити Росію його повернути. Захід не може визнати російську анексію законною, оскільки не може пожертвувати фундаментальними основами міжнародного права. І не може змусити Росію піти без ризику", - міркує Гобл.
Таким чином, експерт робить висновок, що анексія півострова є не лише відкритою раною, але і зростаючою загрозою самій Росії, її сусідам, Криму і Заходу.
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