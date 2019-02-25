Після п'яти років анексії Крима стало очевидно, що для Росії, України, кримчан і міжнародного співтовариства півострів став тим, що називають "валізою без ручки".

Тобто, занадто значущим, щоб перестати його носити, і в той же час дуже важким для перенесення, вважає експерт з питань Євразії і колишній аналітик ЦРУ і Держдепартаменту США Пол Гобл.

Про це він розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, повідомляє Gazeta.ua.

"Росіяни не можуть відмовитися від нього через символічну цінність Криму в їхніх очах. Але їм все важче утримувати його, оскільки це вартує їм відносин із Заходом і їхнього власного майбутнього. Живучи в окупації кримчани не можуть повалити окупантів, але їм стає все складніше жити під жорстким репресивним режимом. Українці хочуть повернути Крим, але не в силах змусити Росію його повернути. Захід не може визнати російську анексію законною, оскільки не може пожертвувати фундаментальними основами міжнародного права. І не може змусити Росію піти без ризику", - міркує Гобл.

Таким чином, експерт робить висновок, що анексія півострова є не лише відкритою раною, але і зростаючою загрозою самій Росії, її сусідам, Криму і Заходу.