Під час судилища політв'язню Грибу викликали швидку

14:41 21.03.2019 0 комментариев Крым

У Ростові-на-Дону розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба, але судове засідання перервали через погане самопочуття юнака.

Гриб розповів, що почувається кепсько. Каже, що належної медичної допомоги йому не надають, повідомляє  "Громадське".

"З часів минулого засідання, коли я захворів, ніхто нічого не зробив, мене відвозять сюди и кажуть, що я здоровий. Я прошу вас перенести засідання. Я не повинен тут сидіти і страждати з хворобами", — сказав Гриб.

Він зазначив, що не здатний брати участь у дебатах, скаржиться на нудоту та болі.

"Сьогодні зранку вивели в окрему кімнату. Там нічого немає, закрили просто. Це робиться для того, щоб подивитись мої папери. Є для того спеціальні люди. Це мене навмисно вивели, подивились. Та у мене там нічого такого немає. Заяви, звернення, останнє слово", — додав Гриб.

Політв'язень також зауважив, що він вважає свою справу виключно політичною.

"Я думаю, що це політика. І думаю, що коли цю справу тільки починали, ніхто не думав, що так вийде", — сказав він

За даними видання, зараз у Північно-Кавказькому військовому окружному суді оголосили перерву - Грибу викликали швидку.

 У Ростові розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба. Він розповів нам, що почувається кепсько. Каже, що медичної допомоги належної йому не надають.

Нагадаємо, українець Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Згодом в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця до Білорусі, і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Гриба виявили в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".

На засіданні 15 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд відмовив у всіх клопотаннях українського політв’язня Павла Гриба і його адвоката та визначив 21 і 22 березня датами проведення дебатів.



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