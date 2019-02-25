Создание за рубежом сети клубов "Друзей Крыма" приносит пользу в борьбе с деструктивной политикой ряда стран в отношении оккупированного Крыма и России в целом.

Об этом сказал на международной конференции "Крым в современной геополитике - 5 лет Крымской весне" директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению российских "властей", создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии".

"Сегодня <оккупированный> Крым из всех регионов Российской Федерации, пожалуй, в наибольшей степени испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие. Противодействие не дружественной, а порой откровенно враждебной линии, требует консолидации усилий, комплексных мер политико-правового, финансово-экономического, информационно-пропагандистского, культурно-гуманитарного характера, - сказал Григорьев. - В этом плане рассматриваем как весьма полезное начинание создание сети клубов "Друзей Крыма" в различных странах".

Он уточнил, что для продвижения "правдивой" информации о ситуации в оккупипрованном Россией Крыму активную работу ведут посольства и генконсульства РФ за рубежом. В частности, они проводят собрания общественности, кинопросмотры и выставки.

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Сообщается, что клубы "Друзей Крыма" созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии. Они созданы для "продвижения интересов" оккупированного Крыма и "доведения объективной информации" о т.н. "крымском референдуме" и жизни в оккупированном Крыму.