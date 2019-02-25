Российский МИД решил создавать клубы "Друзей Крыма" по всему миру

14:21 21.03.2019 0 комментариев Крым

Создание за рубежом сети клубов "Друзей Крыма" приносит пользу в борьбе с деструктивной политикой ряда стран в отношении оккупированного Крыма и России в целом.

Об этом сказал на международной конференции "Крым в современной геополитике - 5 лет Крымской весне" директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению российских "властей", создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии".

"Сегодня <оккупированный> Крым из всех регионов Российской Федерации, пожалуй, в наибольшей степени испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие. Противодействие не дружественной, а порой откровенно враждебной линии, требует консолидации усилий, комплексных мер политико-правового, финансово-экономического, информационно-пропагандистского, культурно-гуманитарного характера, - сказал Григорьев. - В этом плане рассматриваем как весьма полезное начинание создание сети клубов "Друзей Крыма" в различных странах".

Он уточнил, что для продвижения "правдивой" информации о ситуации в оккупипрованном Россией Крыму активную работу ведут посольства и генконсульства РФ за рубежом. В частности, они проводят собрания общественности, кинопросмотры и выставки.

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Сообщается, что клубы "Друзей Крыма" созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии. Они созданы для "продвижения интересов" оккупированного Крыма и "доведения объективной информации" о т.н. "крымском референдуме" и жизни в оккупированном Крыму.



Ещё на эту тему:

15:01 21.03.2019
Екс-аналітик ЦРУ: Анексований Крим став для Росії "валізою без ручки"
13:01 21.03.2019
Меркель уперше після анексії Криму може приїхати на "Петербурзький діалог" з Путіним
19:21 20.03.2019
У Латвії закрили проросійську виставку до 5-річчя анексії Криму
19:01 20.03.2019
Клімкін прокоментував створення у Держдумі РФ групи для оцінки "боргу України"
14:01 20.03.2019
Богдан Яременко: Росія поводиться з Кримом, як із військовим трофеєм
13:41 20.03.2019
РФ агресією проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала
10:41 20.03.2019
Сегодня Аксенов и Овсянников отчитаются перед Путиным
10:21 20.03.2019
МИД России вернул "без рассмотрения" Киеву ноту протеста на визит Путина в оккупированный Крым
08:01 20.03.2019
Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти - екс-посол США
20:41 19.03.2019
У Європейському парламенті відбувся показ документальної стрічки «Заручники Путіна: українські політичні в’язні Кремля»
16:21 19.03.2019
Россию больно задела позиция Великобритании по аннексированному Крыму
13:41 19.03.2019
Джемілєв: Путін у своєму оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою / Відео
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
Все новости страны
Украина Украина
17:01 21.03.2019
Оккупанты обяжут крымчан сообщать о сборе валежника
16:41 21.03.2019
"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну
16:21 21.03.2019
Нові санкції України проти Росії набрали чинності
16:01 21.03.2019
ООН: на українських моряків має поширюватись захист, передбачений для військовополонених
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс