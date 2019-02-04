Білгород-Дністровський морський порт першим в Україні отримав затверджені на державному рівні межі території.

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Як повідомляється, розпорядження №156-р про визначення меж території морського порту Білгород-Дністровський прийнято Кабінетом міністрів 13 лютого і підписано прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Робота з визначення меж територій морських портів України триває з моменту початку реформи портової галузі в 2013 році. І тільки зараз АМПУ вдалося зробити перший дуже важливий крок — затвердити межі території першого з тринадцяти портів. Прийняття відповідних рішень щодо усіх портів створить умови для правової визначеності ведення господарської діяльності компаній, які працюють у морських портах України, і матиме позитивний вплив на розвиток всієї морської галузі нашої держави», — зазначив в.о. голови ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс.

За його словами, цей крок має принципове значення для реалізації наступних етапів реформи портової галузі, зокрема впровадження у галузі європейської моделі порт-лендлорд.

Відповідно до Закону «Про морські порти України», морські термінали і стивідорні компанії, зареєстровані в портах, повинні працювати з урахуванням чітко визначених меж територій та акваторій морських портів. Межі акваторії всіх портів були визначені ще в 2013 році. Робота щодо розмежування територій портів триває вже майже 6 років.

Білгород-Дністровський морський порт розташований у південно-західній частині Одеської області в 20 кілометрах від Чорного моря на березі Дністровського лиману на північному заході від Дністровсько-Царгородського гирла. Кількість вантажних причалів — 9, довжина вантажного причального фронту — 1196,5 метра. Відповідно до реєстру АМПУ, портовими операторами є ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», ПП «Стивідорна компанія Сенат» і ПП «СВ».

Білгород-Дністровський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 33,2% — до 235,45 тис. тонн. Питома вага порту у вантажообігу морпортів України склала 0,2% проти 0,3% у 2017 році.