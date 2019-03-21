Меркель уперше після анексії Криму може приїхати на "Петербурзький діалог" з Путіним
|13:01 21.03.2019
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|Крым
Канцлер Німеччини Ангела Меркель уперше після російської анексії Криму може приїхати на липневий форум громадянських товариств ФРН і Росії "Петербурзький діалог" і зустрітися там з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомила боннська газета General-Anzeiger з посиланням на інформовані джерела, пише LB.ua.
Співголова "Петербурзького діалогу" з російської сторони Віктор Зубков запросив Путіна після багатьох років відсутності знову взяти участь у цьому форумі. Згідно з дипломатичним звичаєм, таке запрошення роблять, лише якщо ймовірність його прийняття висока.
Німецька сторона також попросила Ангелу Меркель приїхати в Санкт-Петербург.
Співголова "Петербурзького діалогу" з німецької сторони Рональд Пофалла в інтерв'ю General-Anzeiger ухилився від прямого підтвердження участі Меркель і Путіна, заявивши, що Німеччина очікує прибуття можновладних представників. У той самий час він вважає, що можна з великою часткою ймовірності розраховувати на те, що рівень форуму цього року зросте завдяки участі в ньому Путіна і Меркель.
"Петербурзький діалог" був створений з ініціативи Путіна і колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера у 2001 році. Востаннє Путін і канцлер ФРН Меркель, під патронатом яких працює форум, зустрічалися на "Петербурзькому діалозі" 2012 року в Москві. Уже тоді вони вельми критично висловлювалися про політику одне одного.
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