Канцлер Німеччини Ангела Меркель уперше після російської анексії Криму може приїхати на липневий форум громадянських товариств ФРН і Росії "Петербурзький діалог" і зустрітися там з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомила боннська газета General-Anzeiger з посиланням на інформовані джерела, пише LB.ua.

Співголова "Петербурзького діалогу" з російської сторони Віктор Зубков запросив Путіна після багатьох років відсутності знову взяти участь у цьому форумі. Згідно з дипломатичним звичаєм, таке запрошення роблять, лише якщо ймовірність його прийняття висока.

Німецька сторона також попросила Ангелу Меркель приїхати в Санкт-Петербург.

Співголова "Петербурзького діалогу" з німецької сторони Рональд Пофалла в інтерв'ю General-Anzeiger ухилився від прямого підтвердження участі Меркель і Путіна, заявивши, що Німеччина очікує прибуття можновладних представників. У той самий час він вважає, що можна з великою часткою ймовірності розраховувати на те, що рівень форуму цього року зросте завдяки участі в ньому Путіна і Меркель.

"Петербурзький діалог" був створений з ініціативи Путіна і колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера у 2001 році. Востаннє Путін і канцлер ФРН Меркель, під патронатом яких працює форум, зустрічалися на "Петербурзькому діалозі" 2012 року в Москві. Уже тоді вони вельми критично висловлювалися про політику одне одного.