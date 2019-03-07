SkyUp открывает новые рейсы из Одессы в Грузию и Армению
|13:21 21.03.2019
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|Украина
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines откроет в период летней навигации этого года сразу четыре международных рейса из нашего города.
С 15 марта дан старт продаж билетов из Одессы в итальянский Римини, испанскую Барселону, грузинский Кутаиси и столицу Армении — Ереван.
Об этом сообщил на презентации новых направлений генеральный директор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, пишет Думская/
Сообщается, что с 17 мая, по понедельникам и пятницам, откроется рейс в Ереван, с 25 мая по средам и субботам можно будет улететь в Барселону, со 2 июня по воскресеньям — в Римини, а с 4 июня по вторникам и пятницам — в грузинский Кутаиси.
Сегодня флот SkyUp состоит из пяти самолетов Boeing737 NG с регистрационными номерами UR-SQA, UR-SQB, UR-SQC, UR-SQD и UR-SQF, а всего через несколько дней ожидается прибытие шестого борта UR-SQE.
По словам Алксандра Джеджоры, к концу этого года украинский лоукостер будет располагать 10 самолетами, а в следующем — двенадцатью.
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