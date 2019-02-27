В оккупированном Крыму за религиозные убеждения следует обвинение в экстремизме от ФСБ
|13:41 21.03.2019
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|Крым
Сотрудники "крымского управления ФСБ" по оккупированному Крыму "вскрыли" деятельность членов ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» и в отношении руководителя открыто уголовное дело.
Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу "УФСБ России" по оккупированному Крыму.
«Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации «Свидетели Иеговы», проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ провели обыски в местах проживания предполагаемого организатора и членов запрещенной религиозной организации, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.
Следственный отдел управления ФСБ в отношении задержанного открыл уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации).
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