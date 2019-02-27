Сотрудники "крымского управления ФСБ" по оккупированному Крыму "вскрыли" деятельность членов ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» и в отношении руководителя открыто уголовное дело.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу "УФСБ России" по оккупированному Крыму.

«Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации «Свидетели Иеговы», проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», - говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ провели обыски в местах проживания предполагаемого организатора и членов запрещенной религиозной организации, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.

Следственный отдел управления ФСБ в отношении задержанного открыл уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации).