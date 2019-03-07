В среду, 20 марта, Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей крымским татарам Ресулю Велиляеву и Али Бариеву, которые были задержаны в оккупированном Крыму и впоследствии арестованы в РФ.

Об этом сообщает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

«Суд продлил меру пресечения до 25 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Ресуля Велиляева сообщил, что крымские татары обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как известно, после обысков 26 апреля у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева на два месяца, крымские татары сейчас содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года. Али Бариев является руководителем предприятия «Крымопт».