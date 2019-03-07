Суд продлил арест вывезенным в Москву крымскотатарским бизнесменам Велиляеву и Бариеву

12:41 21.03.2019 0 комментариев Крым

В среду, 20 марта, Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей крымским татарам Ресулю Велиляеву и Али Бариеву, которые были задержаны в оккупированном Крыму и впоследствии арестованы в РФ.

Об этом сообщает QHA со ссылкой на Крымскую солидарность.

«Суд продлил меру пресечения до 25 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Ресуля Велиляева сообщил, что крымские татары обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как известно, после обысков 26 апреля у Ресуля Велиляева и Али Бариева в Крыму крымских татар вывезли за пределы полуострова. Позже в Москве суд арестовал Велиляева и Бариева на два месяца, крымские татары сейчас содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Члены семьи Велиляевых известны в Крыму как владельцы бизнеса, меценаты и основатели Фонда им. Бекира Чобан-заде. Ими была построена «Мечеть Рефата Веллиуллы» в Белогорске, открытие которой состоялось в апреле 2015 года. Али Бариев является руководителем предприятия «Крымопт».



Ещё на эту тему:

12:01 21.03.2019
Оккупанты перевели Эдема Бекирова в медсанчасть симферопольского СИЗО
15:21 20.03.2019
В оккупированном Симферополе «отреставрировали» бывшее здание Меджлиса крымскотатарского народа
19:21 19.03.2019
Матері затриманого кримського татарина відмовили у побаченні з сином
17:01 19.03.2019
Франция осудила преследования крымских татар в оккупированном Крыму
14:01 19.03.2019
Денісова закликає забезпечити невідкладну меддопомогу Бекірову
08:21 19.03.2019
Крымскотататарский активист Эдем Бекиров намерен объявить голодовку
08:41 18.03.2019
У Криму замість медичної допомоги політв'язень зазнає тортур
19:01 15.03.2019
Чубаров: затягування з кримськотатарською автономією - велика помилка
16:01 14.03.2019
"Суд" оккупированного Крыма продлил срок ареста гражданскому журналисту Мемедеминову
08:21 14.03.2019
Здоров'я ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршилося - почалися судоми
12:01 12.03.2019
Политзаключенного Салединова поместили в спецблок СИЗО в РФ
08:01 11.03.2019
В России задержали активистов «Крымской солидарности»
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
Все новости страны
Украина Украина
17:01 21.03.2019
Оккупанты обяжут крымчан сообщать о сборе валежника
16:41 21.03.2019
"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну
16:21 21.03.2019
Нові санкції України проти Росії набрали чинності
16:01 21.03.2019
ООН: на українських моряків має поширюватись захист, передбачений для військовополонених
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс