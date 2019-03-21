Вашингтон невдовзі може заморозити підготовчі заходи для поставки в Туреччину літаків F-35.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських урядовців, пише Європейська правда.

Як зазначається, Сполучені Штати зараз наближаються до крайньої точки в багаторічному протистоянні з Туреччиною після провалу спроб переконати Анкару не купувати російські системи С-400 через загрозу безпеці американських винищувачів.

"С-400 - це комп'ютер. F-35 - це комп'ютер. Ви не підключаєте комп'ютер до комп'ютера противника, а сааме це ми і зробимо", - сказала Кейті Вілбаргер, виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки.

Хоча рішення ще не прийняте, американські чиновники підтвердили, що Вашингтон розглядає можливість припинити дії, які зараз проводяться, щоб підготувати Туреччину до отримання F-35, вироблених компанією Lockheed Martin Corp.

Вілбаргер зазначила, що призупинка підготовчих заходів має послати Анкарі сигнал, що США налаштовані серйозно.

За словами іншого чиновника, один із заходів, які також розглядає Вашингтон, стосується сервісної бази для F-35 в турецькому Ескішехірі.

Нагадаємо, 14 березня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ.