Оккупанты перевели Эдема Бекирова в медсанчасть симферопольского СИЗО

12:01 21.03.2019 0 комментариев Крым

Политузника Эдема Бекирова перевели из камеры симферопольского следственного изолятора в его медицинскую часть.

Об этом QHA рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

«Мне стало известно, что его перевели в медчасть СИЗО. То, что я на сегодняшний день знаю, он уже не находится в камере №58. Мне это стало известно от Лили Гемеджи — адвоката, которая посетила Сервера Мустафаева. И сказала, что Эдем ага сегодня «переезжает», — сказал Велиляев.

Мы долго стремились к тому, чтобы Эдем Бекиров находился под постоянным наблюдением, — объяснил адвокат.

Ранее Велиляев сообщал, что все его ходатайства о недопустимости содержания Бекирова в симферопольском СИЗО оставлены без удовлетворения, что адвокат назвал системным давлением на своего подзащитного.

18 марта 2019 года стало известно о том, что политузник, который находится в критическом состоянии в следственном изоляторе оккупированного Симферополя, намерен объявить голодовку

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Тогда он заявил, что направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. ФСБ вменяет крымскотатарскому активисту хранение и передачу взрывчатых веществ и боеприпасов. 12 февраля 2019 года «суд» в Крыму оставил Бекирова под стражей на два месяца — до 12 апреля.



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