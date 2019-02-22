Инновационное судно-беспилотник планируется создать на судостроительных предприятиях оккупированного Крыма.

Об этом сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по техническому развитию Дмитрий Колодяжный, пишет РИА Новый день.

Судно «Пионер-М» проектируют структуры ОСК совместно с Севастопольским государственным университетом. Это небольшое высокоавтоматизированное научно-исследовательское судно с режимом безэкипажного судовождения. Его можно будет применять для подводной геологоразведки, в том числе, в Арктике, а также для изучения подводной археологии, передает «Прайм». Первое такое судно предполагается спустить на воду через два года.

По словам Колодяжного, до конца марта ожидается «подписание второй части контрактных обязательств» по строительству «Пионера-М». Судно планируется строить по катамаранной схеме с применением как обычных пластиков-композитов, так и инновационных сотовых композитных конструкций, рассказал топ-менеджер ОСК. Композитные материалы обеспечат легкость, прочность и высокую непотопляемость судна, отметил он.

Колодяжный добавил, что беспилотное судно будет заложено через несколько месяцев, допустив, что его корпус может быть залит на одном из предприятий оккупированного Крыма. «Можно и в Крыму, и на Средне-Невском заводе. Мы поработаем и тот, и другой вариант», – отметил он и подчеркнул, что работа над созданием композитной геометрии судна будет проводиться «точно в оккупированном Крыму».

Для разработки судовых приборов будет задействована структура «ОСК-Технологии». Проведение швартовных и ходовых испытаниий судна планируется к середине 2020 года, затем «Пионер-М» будет передан заказчику. Проект реализуется на условиях софинасирования в лице Минобрнауки и судостроительного предприятия «Звездочка», принадлежащего ОСК.

Отмечается, что на первом этапе на судне будет экипаж, затем на него установят оборудование для работы в беспилотном режиме. На «Пионере» планируется размещать контейнеры с беспилотниками и робототехникой для проведения, в том числе, исследований по подводной археологии и изучения дна на глубинах до пяти метров.

Представитель ОСК рассказал, что подобные решения «мы сейчас рассматриваем и для подводной геологоразведки – сканирования поверхности дна, поиска полезных ископаемых», в том числе, в условиях Арктики.