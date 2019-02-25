Расчеты противовоздушной обороны фрегата Черноморского флота оккупантов «Адмирал Эссен» провели в акватории Средиземного моря тренировку по прикрытию пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника.

В пресс-службе ЧФ сообщили, что в ходе тренировки расчеты боевых информационных постов обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчеты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили, пишет Крыминформ.

По замыслу учения, авиация условного противника при подлете к пункту базирования кораблей в дальней морской зоне произвела запуск крылатых ракет. Также в ходе тренировки совместно с дежурной сменой центра управления флота была проверена организация связи на запасных и резервных частотах.

Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с марта 2019 года.