Патрульный корабль Черноморского флота оккупантов "боролся за живучесть"
|11:01 21.03.2019
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|Крым
Экипаж патрульного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков» провел корабельное учение по борьбе за живучесть.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.
В сообщнии сказано, что в ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление. В результате борьбы за живучесть личный состав аварийных партий выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие между моряками, находящимися в аварийном отсеке с центральным постом.
Тренировка по ликвидации реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на территории Новороссийской военно-морской базы.
Корабельные учения по борьбе за живучесть проводятся регулярно и являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота окупантов, пишет издание.
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