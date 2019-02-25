Экипаж патрульного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков» провел корабельное учение по борьбе за живучесть.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

В сообщнии сказано, что в ходе учения был отработан сценарий, по которому в одном из отсеков патрульного корабля произошло возгорание и задымление. В результате борьбы за живучесть личный состав аварийных партий выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке. Также было отработано взаимодействие между моряками, находящимися в аварийном отсеке с центральным постом.

Тренировка по ликвидации реального очага возгорания проходила в специальном учебно-тренировочном комплексе на территории Новороссийской военно-морской базы.

Корабельные учения по борьбе за живучесть проводятся регулярно и являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота окупантов, пишет издание.