Оккупанты вводят "комендантский час" в парках Севастополя
|10:41 21.03.2019
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|Крым
В городском паблике оккупированного Севастополя появилась информация о том, что недавно открытый парк у монастыря Святого Георгия на Фиоленте стали закрывать от горожан в вечернее время.
Похожая история произошла с ранее открытым парком Ахматовой, сообщают Новости Крыма.
«Сегодня прямо перед носом охранник закрыл ворота и внутрь не пустил. С каких пор мы гуляем в парках по расписанию? В прошлый раз похожий случай был в только открывшемся парке Ахматовой, но тогда охранная фирма по ошибке закрывала ворота и не пускала людей» — пост с таким содержанием опубликовали вчера, 20 марта, в группе «Подлушано в Севастополе» во «ВКонтакте.
Скандальная реконструкция парка имени Ахматовой, что расположен на берегу Стрелецкой бухты, закончиласьв мае 2018 года. Открытия парка ждали с нетерпением, ведь в последние годы он был единственным местом прогулок жителей огромного района.
Однако севастопольцев ждал неприятный «сюрприз». В обнесенном забором парке гулять простым смертным разрешили строго по расписанию — с 8 утра до 8 вечера. Охрана, нанятая из питерского ЧОПа, собиралась выгонять из парка всех отдыхающих, а на входе устраивать досмотр сумок. Соответствующее распоряжение издал оператор пляжа ГБУ «Парки и скверы».
"Севастопольцы, привыкшие к свободным, без заборов и охраны общественным пространствам, возмутились решением властей, прикрывающихся мнимой заботой о здоровье граждан", пишет издание.
Парк Ахматовой горожане отстояли, а вот ночные купания в Херсонесе — остались в далеком прошлом.
Теперь история повторяется с новым общественным пространством — парком на Фиоленте.
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