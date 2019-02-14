В городском паблике оккупированного Севастополя появилась информация о том, что недавно открытый парк у монастыря Святого Георгия на Фиоленте стали закрывать от горожан в вечернее время.

Похожая история произошла с ранее открытым парком Ахматовой, сообщают Новости Крыма.

«Сегодня прямо перед носом охранник закрыл ворота и внутрь не пустил. С каких пор мы гуляем в парках по расписанию? В прошлый раз похожий случай был в только открывшемся парке Ахматовой, но тогда охранная фирма по ошибке закрывала ворота и не пускала людей» — пост с таким содержанием опубликовали вчера, 20 марта, в группе «Подлушано в Севастополе» во «ВКонтакте.

Скандальная реконструкция парка имени Ахматовой, что расположен на берегу Стрелецкой бухты, закончиласьв мае 2018 года. Открытия парка ждали с нетерпением, ведь в последние годы он был единственным местом прогулок жителей огромного района.

Однако севастопольцев ждал неприятный «сюрприз». В обнесенном забором парке гулять простым смертным разрешили строго по расписанию — с 8 утра до 8 вечера. Охрана, нанятая из питерского ЧОПа, собиралась выгонять из парка всех отдыхающих, а на входе устраивать досмотр сумок. Соответствующее распоряжение издал оператор пляжа ГБУ «Парки и скверы».

"Севастопольцы, привыкшие к свободным, без заборов и охраны общественным пространствам, возмутились решением властей, прикрывающихся мнимой заботой о здоровье граждан", пишет издание.

Парк Ахматовой горожане отстояли, а вот ночные купания в Херсонесе — остались в далеком прошлом.

Теперь история повторяется с новым общественным пространством — парком на Фиоленте.