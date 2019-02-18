Канада виділить більше $100 мільйонів на військову підтримку України

10:01 21.03.2019 0 комментариев Украина

Упродовж наступних трьох років Канада виділить $105.6 млн на тренування українських військових та іншу оборонну допомогу.

Як повідомляє кореспондент  Укрінформу, про це йдеться у внесеному до парламенту проекті нового федерального бюджету Канади.

“Уряд залишається відданим продовженню підтримки України. З огляду на це, у бюджеті-2019 підтверджується намір вкласти протягом трьох наступних років до 105.6 млн дол  у поновлення операції UNIFIER”, - зазначається у пропонованому державному кошторисі.

У документі уточнюється, що ці кошти будуть використані не лише на забезпечення тренування українських військових, але й на втілення стратегічних цілей реформування оборонного сектора України.

“До цієї суми входять 99.6 млн дол додаткових коштів, виділених протягом трьох років на продовження військового внеску Канади, а також до 6 млн дол на підтримку ширших зусиль із втілення безпекових та оборонних реформ в Україні, виділених МЗС із наявних ресурсів бюджету на міжнародний розвиток”, - стверджується у кошторисі.

У документі додається, що військова підтримка України “доповнює участь Канади у заходах із запевняння та стримування в Центральній та Східній Європі в рамках операції REASSURANCE, яка в липні 2018 року була подовжена та протягом чотирьох років обійдеться у 514 млн дол”.

“Канада - надійний партнер України та є одним із найбільших міжнародних прихильників зусиль країни із самозахисту та втілення демократичних й економічних реформ”, - підсумовується у проекті бюджету.

Як повідомлялося, у понеділок Канада оголосила про продовження на три роки військової місії UNIFIER в Україні. Таким чином, близько 200 канадських військових тренуватимуть українських колег щонайменше до березня 2022 року. Початок місії UNIFIER було покладено наприкінці 2015 року, і з того часу через канадське навчання пройшло майже 11 тис українських військових.



Ещё на эту тему:

08:01 18.03.2019
Канада продовжить військову місію в Україні
16:41 14.03.2019
У НАТО та України вже є всі інструменти для євроатлантичної інтеграції - Столтенберг
16:41 13.03.2019
Україну треба приймати в НАТО політичним рішенням, або життя змусить озброювати ЗСУ тактичними ядерними боєприпасами - думка
08:21 12.03.2019
У Конгресі США заявили про підтримку вступу України в НАТО
19:41 07.03.2019
Україна готова приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО
08:01 07.03.2019
Комісія Україна-НАТО обговорила порушення прав людини в окупованому Криму
12:01 25.02.2019
Американский ракетный эсминец Donald Cook зашел в Одессу
20:01 21.02.2019
У Росії розгледіли провокації в закріпленні в Конституції курсу України на НАТО
12:21 20.02.2019
Закон про закріплення у Конституції курсу на ЄС та НАТО офіційно опублікували
18:21 18.02.2019
МЗС анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня
18:01 18.02.2019
Навчання морських піхотинців за програмою ORBITAL проводитиметься за чотирма напрямками
16:21 18.02.2019
Сержанты морской пехоты ВМСУ закончили НАТОвские курсы лидерства
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
Все новости страны
Украина Украина
10:41 21.03.2019
Оккупанты вводят "комендантский час" в парках Севастополя
10:21 21.03.2019
В дни пятилетия военной аннексии Крыма США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52
10:01 21.03.2019
Канада виділить більше $100 мільйонів на військову підтримку України
09:41 21.03.2019
Российская компания проинформировала украинский "Южмаш" о расторжении контракта на производство ракет-носителей
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс