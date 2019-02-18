Упродовж наступних трьох років Канада виділить $105.6 млн на тренування українських військових та іншу оборонну допомогу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у внесеному до парламенту проекті нового федерального бюджету Канади.

“Уряд залишається відданим продовженню підтримки України. З огляду на це, у бюджеті-2019 підтверджується намір вкласти протягом трьох наступних років до 105.6 млн дол у поновлення операції UNIFIER”, - зазначається у пропонованому державному кошторисі.

У документі уточнюється, що ці кошти будуть використані не лише на забезпечення тренування українських військових, але й на втілення стратегічних цілей реформування оборонного сектора України.

“До цієї суми входять 99.6 млн дол додаткових коштів, виділених протягом трьох років на продовження військового внеску Канади, а також до 6 млн дол на підтримку ширших зусиль із втілення безпекових та оборонних реформ в Україні, виділених МЗС із наявних ресурсів бюджету на міжнародний розвиток”, - стверджується у кошторисі.

У документі додається, що військова підтримка України “доповнює участь Канади у заходах із запевняння та стримування в Центральній та Східній Європі в рамках операції REASSURANCE, яка в липні 2018 року була подовжена та протягом чотирьох років обійдеться у 514 млн дол”.

“Канада - надійний партнер України та є одним із найбільших міжнародних прихильників зусиль країни із самозахисту та втілення демократичних й економічних реформ”, - підсумовується у проекті бюджету.

Як повідомлялося, у понеділок Канада оголосила про продовження на три роки військової місії UNIFIER в Україні. Таким чином, близько 200 канадських військових тренуватимуть українських колег щонайменше до березня 2022 року. Початок місії UNIFIER було покладено наприкінці 2015 року, і з того часу через канадське навчання пройшло майже 11 тис українських військових.