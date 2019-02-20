Российская частная компания S7 Space (входит в группу S7, владеет плавучим космодромом «Морской старт») планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит».

Об этом сообщил «РИА Новости» источник в российской ракетно-космической отрасли, передает Коммерсантъ.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта»,— сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердил источник в компании S7 Space. Он сообщил, что в апреле производство будет заморожено на текущем уровне изготовления ракет.

В «Южмаше» не стали комментировать вопрос о производстве ракет «Зенит». В пресс-службе S7 агентству сообщили, что «контракт действует», но не предоставили комментарий относительно его перспектив.

Как рассказал «РИА Новости» еще один источник в российской ракетно-космической отрасли, S7 Space заплатила «Южмашу» часть суммы за производство ракет — около $30 млн.

Днепропетровский завод «Южмаш» объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет «Зенит» летом 2017 года. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые, как сказали на предприятии, будут использоваться как для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch), так и с космодрома Байконур (Land Launch).

Ранее источник сообщил, что Россия изготовила последнюю ракету-носитель «Союз», использующую систему управления, которая произведена на Украине. «"Союз-ФГ" — последняя модификация ракет "Союз", использующая украинскую систему управления»,— сказал он.