Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
|09:21 21.03.2019
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|Молдова
Європейський Союз виділить близько 125 тисяч євро на реалізацію десяти проектів з модернізації соціальних установ та інфраструктури населених пунктів на обох берегах Дністра.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
Реалізація проектів здійснюється в рамках Програми «Підтримка заходів довіри між двома берегами Дністра», а також за підтримки Програми розвитку ООН.
Основна увага 2019 року буде приділена проектам, спрямованим на модернізацію медичних установ, спортивних споруд, будинків культури, а також на відновлення водопроводів і каналізаційних систем, вуличного освітлення та утилізації сміття.
Слід зазначити, що за останні 10 років за фінансової підтримки Євросоюзу і Програми розвитку ООН на обох берегах Дністра було відновлено понад 80 об'єктів інфраструктури.
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