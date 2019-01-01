Європейський Союз виділить близько 125 тисяч євро на реалізацію десяти проектів з модернізації соціальних установ та інфраструктури населених пунктів на обох берегах Дністра.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Реалізація проектів здійснюється в рамках Програми «Підтримка заходів довіри між двома берегами Дністра», а також за підтримки Програми розвитку ООН.

Основна увага 2019 року буде приділена проектам, спрямованим на модернізацію медичних установ, спортивних споруд, будинків культури, а також на відновлення водопроводів і каналізаційних систем, вуличного освітлення та утилізації сміття.

Слід зазначити, що за останні 10 років за фінансової підтримки Євросоюзу і Програми розвитку ООН на обох берегах Дністра було відновлено понад 80 об'єктів інфраструктури.