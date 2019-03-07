У Пентагоні прокоментували можливість покупки Україною нової партії Javelin

08:41 21.03.2019 0 комментариев Украина

У Пентагоні поки не укладали жодних нових угод з Україною про придбання додаткової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin, але не виключили можливість здійснення такої угоди.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю Канцелярії міністра оборони США.

"Ми продовжуємо оцінювати конкретні потреби українських Збройних сил у співпраці з урядом України і нашими партнерами в рамках процесу створення Об'єднаного багатонаціонального координаційного комітету (Multinational Joint Commission)", - зазначили в управлінні. 

У міністерстві також підкреслили, що Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці України за допомогою надійних програм навчання, постачання обладнання і всіляких консультацій. 

"Що ж стосується потенційної угоди з міжнародних військових продажів США Україні додаткових систем Javelin, нам поки нічого повідомляти. Якщо буде досягнута нова угода, мої колеги з Державного департаменту США можуть надати будь-яку додаткову інформацію, як тільки Конгрес США буде повідомлений", - повідомив представник Пентагону. 

У той же час у відомстві нагадали про торішню угоду США з Україною про придбання установок. 

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.



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