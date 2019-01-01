МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії ОБСЄ в Україні
|08:21 21.03.2019
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|Украина
Новим головою спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні стане турецький дипломат Халіта Чевік.
Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ Туреччини, передає Укрінформ.
Відзначається, що на посаду глави місії ОБСЄ в Україні претендували шість кандидатів. Зараз місію очолює турецький дипломат Эртурул Апакан, який був призначений 2 квітня 2014 року. У МЗС Туреччини відзначили, що його повноваження "скоро закінчуються".
"Ми вітаємо це рішення і вважаємо його свідченням довіри до Туреччини і посла Чевіка, а також його професійного досвіду... Тверда підтримка Туреччиною СММ, діючою у відповідності з принципами неупередженості та прозорості, буде продовжуватися. Ми впевнені, що посол Чевік після вступу на посаду також внесе внесок в успіх місії і тим самим - в регіональний мир і стабільність", - заявили в турецькому МЗС.
Чевік б постійним представником Туреччини в ООН з 2012-го по 2016 рік.
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