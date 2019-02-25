ФСБ відправляє на психіатричну експертизу полоненого командира катера "Нікополь"
|08:01 21.03.2019
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|Крым
Слідство призначило військовополоненому моряку Богдану Небилиці психолого-психіатричну експертизу.
Про це у групі "Захист військовополонених українських моряків" у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.
"У середу 20 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка, командира "Нікополя" Богдана Небилиці. Слідство ознайомило Богдана та його адвоката Еміля Курбедінова з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - йдеться у повідомленні.
Полозов наголосив, що захист заперечував призначення експертизи на підставі норм міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевської конвенції "Про поводження з військовополоненими", в якій зазначено, що подібні дії "принижують честь і гідність захопленого в полон військовослужбовця".
Адвокат також зазначив, що усього з постановами про призначення експертизи ознайомлені 23 військовополонених українських моряка.
"Остання постанова буде представлена слідством для ознайомлення військовополоненому Михайлу Власюку і його адвокату завтра, 21 березня", - додав Микола Полозов.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України - катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українці, трьох з них було поранено.
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