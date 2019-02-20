Високий представник ЄС Федеріка Могерині оприлюднила декларацію від імені ЄС, де згадуються позиції деяких країн, які підтримали рішення Ради ЄС щодо російських установ та приватних осіб через агресію РФ проти України.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Європейської Ради, передає Укрінформ.

«21 січня 2019 року Рада ухвалила рішення (CFSP) 2019/95[1], яке доповнює рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює перелік персон, установ та організацій, які є суб’єктом обмежувальних заходів, визначених в додатку до рішення 2014/145/CFSP.

Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі (EFTA) Норвегія, а також Україна підтримали це рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради. Європейський Союз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх», - йдеться у документі.

Як повідомлялося раніше, 15 березня Рада ЄС оприлюднила рішення щодо включення до переліку осіб та установ, на які розповсюджуються обмежувальні заходи у зв’язку із їх діями з підриву або загроз територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще вісьмох росіян, які були причетні до організації збройної провокації проти українських кораблів та моряків в Азовському морі та у Керченській протоці у листопаді минулого року.

Цим же рішенням Рада ЄС продовжила дії санкцій проти включених до переліку осіб та закладів на наступні 6 місяців, до 15 вересня 2019 року. Одна особа була виключена з цього списку внаслідок смерті, в Офіційному журналі ЄС значиться його ім’я - Олександр Захарченко. Таким чином, за станом на сьогодні, обмежувальні заходи ЄС застосовуються проти 170 осіб та 44 установ, що передбачає заборону на подорожі та заморожування фінансових активів.