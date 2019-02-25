Очень интересную информацию донес до ведома общественности ресурс Navy Times, а именно, что Пентагон намерен до 2022 года отправить “на пенсию” шесть ракетных крейсеров типа «Тикондерога».

В частности, речь идет о крейсерах «Банкер-Хилл» (в строю с 20.09.1986, план списания — 2019), «Лейте-Галф» (26.09.1987-2022), «Лэйк-Шамплейн» (01.06.1988-2022), «Мобил-Бэй» (21.02.1987-2020), «Сан-Хасинто» (23.01.1988-2022) и «Энтитем» (06.06.1987-2021).

Как видим, эти крейсера имеют возраст около 30 и более лет, тем не менее, учитывая уровень и качество техобслуживания, они по своему состоянию не идут ни в какое сравнение с военными кораблями-одногодками эпохи СССР, пишет на странице Информационное Сопротивление военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Более того, ракетные крейсеры типа «Тикондерога» относятся к наиболее опасным по размещаемому на них вооружению военным кораблям своего класса. Одни только 122 ячейки вертикального пуска крылатых ракет “Томагавк” могут в корне изменить ход событий на арене боевых действий.

Как бы там ни было, а пока процесс списания данных ракетных крейсеров лишь набирает обороты и возникает неоднозначный вопрос, а есть ли смысл принять участие в..?

На сегодняшний день мы видим немало примеров того, как страны, не имеющие возможности строить в кротчайшие сроки те или иные боевые единицы, вполне успешно приобретают и эксплуатируют списанные. Не так давно, например, я писал о том, как ВМС Чили в спешке приобрели выводимые из состава ВМС Нидерландов, одни из лучших в своем классе, фрегаты типа «Карел Доорман».

Собственно, весьма дискуссионный и неоднозначный вопрос, особенно на фоне весьма тесных отношений Украины и США, а так же того кризиса, что имеет место быть в Черноморском регионе. Дискуссии быть?