Родственники военнопленных моряков рассказали о поездке на заседание Совбеза ООН
|20:21 20.03.2019
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|Крым
Ольга Опрыско и Наталья Мокряк – родственницы военнопленных украинских моряков, попавших в российский плен в результате инцидента в Керченском проливе, подвели итоги выступления на заседании Совета безопасности ООН 15 марта.
Об этом сообщает украинский кризисный медиа-центр, передает Флот- 2017.
От имени семей военнопленных выступала Ольга Опрыско, дочь Андрея Опрыско, члена экипажа малого артиллерийского катера «Никополь» ВМС ВС Украины, а также Наталья Мокряк, мать лейтенанта Романа Мокряка, командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» ВМС ВС Украины.
«Наши слова, слова родных, имеют большое значение. Это существенный шаг в нашей борьбе за освобождение родных. Мы услышали много слов поддержки и конструктивных предложений, как действовать дальше», - рассказала Ольга Опрыско.
«Я почувствовала, что люди нас поддерживают и сочувствуют. Это дало новые силы для борьбы за возвращение наших ребят домой. Мы сейчас имеем идеи, как дальше привлекать внимание к этому вопросу», - отметила Наталья Мокряк.
По словам родственниц военнопленных моряков, сейчас единственный источник связи с ними - адвокаты и украинский консул.
«Свидание и звонки нам не разрешили. Письма также не передают, хотя они абсолютно нейтральны. Я писала письмо даже через Красный Крест, и его передали. Это не вопрос цензуры, это используется как метод давления», - говорит Ольга Опрыско. Она добавила, что отец пытается использовать время с пользой, читает, занимается спортом.
По словам родственниц украинских моряков, в стенах Генассамблеи ООН раздали 500 листовок с краткой информацией о событиях в Керченском проливе, о статусе украинских военнопленных и историей их родственниц.
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