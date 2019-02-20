В НАТО отреагировали на переброску в оккупированный Крым бомбардировщиков Ту-22М3
|20:01 20.03.2019
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|Крым
НАТО осуждает размещение Россией в оккупированном Крыму бомбардировщиков Ту-22М3.
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на чиновника в Альянсе, передает Флот - 2017.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в оккупированный Крым переброшены дальние бомбардировщики ТУ-22М3, что стало якобы ответом России на размещение американской ПРО в Румынии.
«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе», - прокомментировал это заявление РИА Новости чиновник в альянсе.
«Что касается системы противоракетной обороны НАТО, то позиция альянса хорошо известна. Об этом говорится в нашем разделе «пять ключевых российских мифов развенчаны», - отметил собеседник.
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