Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота страны оккупанта вышла в море для выполнения задач боевой подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает КрымPRESS.

В море экипаж проведет различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ РФ, а также тренировку по покладке лодки на грунт, — говорится в сообщении.

Ранее личный состав дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» участвовал во внутрикорабельных учениях по управлению кораблём и отработал алгоритм действий по погружению на различные глубины — от перископной до рабочей — различными способами как в дрейфе, так и на ходу.