Подводная лодка Черноморского флота страны оккупанта вышла в море из аннексированного Севастополя
|19:41 20.03.2019
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|Крым
Подводная лодка «Старый Оскол» Черноморского флота страны оккупанта вышла в море для выполнения задач боевой подготовки.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает КрымPRESS.
В море экипаж проведет различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ РФ, а также тренировку по покладке лодки на грунт, — говорится в сообщении.
Ранее личный состав дизель-электрической подводной лодки «Старый Оскол» участвовал во внутрикорабельных учениях по управлению кораблём и отработал алгоритм действий по погружению на различные глубины — от перископной до рабочей — различными способами как в дрейфе, так и на ходу.
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