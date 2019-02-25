Україна запровадила нові санкції проти РФ

17:01 20.03.2019 0 комментариев Крым

Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що за ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

Напередодні США посилили санкції проти Росії, введені через ситуацію в Україні. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як повідомлялося раніше: Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер очікує, що санкції проти Росії за агресію проти України будуть періодично посилюватися.



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