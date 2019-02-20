Россия не позволит провести в оккупированном Крыму новый референдум, даже если 100% крымчан захотят этого.

Об этом в интервью "Фактам" заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, сообщает OBOZREVATEL.

Он отметил, что Крым стал для России новой Чечней, которой в свое время не позволили провести голосование за выход из состава РФ.

Политик сообщил, что на полуострове уже сейчас звучат фразы типа: "Да лучше бы я себе отрезал руку, чем опускать тот бюллетень в урну".

"Разумеется: сейчас там никто вслух не скажет, что теперешняя жизнь хуже, чем при Украине. Потому что на следующий день, а скорее всего в тот же самый, человеку придется разговаривать с ФСБ. Стоит такая политическая тишина! Разве что крымские татары чаще всего говорят о чем-то и пишут о чем-то в соцсетях, а посему больше всех подвергаются репрессиям. Люди стараются говорить только на бытовые темы, меньше общаются. Все друг друга подозревают в доносительстве, кругом прослушивание, слежки", – рассказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что не верит, мол, если в Украине все будет хорошо, то крымчане сами попросятся обратно.

"Это чушь. Даже если 100% жителей Крыма захотят этого, ничего не изменится. Яркий тому пример – Чечня, где более 90 % населения хотели отделиться от России, но у Кремля никогда и в мыслях не было проводить какие-то референдумы. Они просто утопили этот регион в крови", – добавил он.

Нардеп акцентировал, что кремлевская пропаганда будет скрывать все проблемы в регионе.

"Это такая страна, что если там даже будут умирать от голода, пропаганда останется на высшем уровне. Газеты и телевидение продолжат рассказывать, как у них хорошо и как плохо на Западе", – подытожил Джемилев.