Наследившая в оккупированном Крыму авикомпания «Нордавиа» запустила процесс ребрендинга, который продлится до конца 2019 года.

«Авиакомпания "Нордавиа" с сегодняшнего дня становится Smartavia»,— рассказал журналистам гендиректор перевозчика Сергей Савостин (цитата по «РИА Новости»), сообщает Коммерсантъ.

Он сообщил, что компания также запланировала целый комплекс мероприятий для внедрения нового бренда. В частности, планируется перекрасить лайнеры авиакомпании, ввести новую форму для бортпроводников, изменить стандарты обслуживания пассажиров и создать новую систему электронной коммерции.

«Весной этого года компания получает шесть новых воздушных судов Boeing»,— добавил господин Савостин.

Напомним, штаб-квартира «Нордавиа» находится в Архангельске. В состав авиапарка перевозчика входят девять реактивных пассажирских самолетов Boeing 737.

В 2017 году «Нордавиа» и Red Wings объявили о создании единой управляющей компании и с тех пор работают в рамках альянса с общей маршрутной сетью и сетью по продаже билетов.