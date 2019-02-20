Наследившая в оккупированном Крыму «Нордавиа» сменила название на Smartavia
|18:21 20.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Наследившая в оккупированном Крыму авикомпания «Нордавиа» запустила процесс ребрендинга, который продлится до конца 2019 года.
«Авиакомпания "Нордавиа" с сегодняшнего дня становится Smartavia»,— рассказал журналистам гендиректор перевозчика Сергей Савостин (цитата по «РИА Новости»), сообщает Коммерсантъ.
Он сообщил, что компания также запланировала целый комплекс мероприятий для внедрения нового бренда. В частности, планируется перекрасить лайнеры авиакомпании, ввести новую форму для бортпроводников, изменить стандарты обслуживания пассажиров и создать новую систему электронной коммерции.
«Весной этого года компания получает шесть новых воздушных судов Boeing»,— добавил господин Савостин.
Напомним, штаб-квартира «Нордавиа» находится в Архангельске. В состав авиапарка перевозчика входят девять реактивных пассажирских самолетов Boeing 737.
В 2017 году «Нордавиа» и Red Wings объявили о создании единой управляющей компании и с тех пор работают в рамках альянса с общей маршрутной сетью и сетью по продаже билетов.
Ещё на эту тему:
Лидер крымскотатарского народа не верит, что если в Украине все будет хорошо, то крымчане сами попросятся обратно
Оккупанты попытаются "удержать" цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму
"Український диверсант" відмовився свідчити проти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Обещанные оккупантами апельсины из Сирии откладываются - не определена компания-оператор
Росія поводиться в Криму як при Катерині ІІ
Окупанти арештували екс-президента Криму Мєшкова
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
"Уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму приговорили к крупному сроку
Попри міст, Крим ізольований - Le Monde