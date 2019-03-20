Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про масове вигнання з Росії громадян Грузії в 2006 році було "безпрецедентним крахом" для Москви.

Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані на пленарному засіданні парламенту, пише "Грузия Online", передає Європейська Правда.

"Що стосується міжнародних суперечок, як ви знаєте, цього року Страсбурзький суд 31 січня виніс рішення, згідно з яким Грузія виграла спір у Росії в частині видачі компенсацій депортованим. Суперечка в істотній частині завершився в 2014 році перемогою Грузії. У частині компенсації ми виграли в нашу користь. Це безпрецедентний крах для Росії, тому що якщо ми не будемо розглядати деякі міжнародні суперечки, засновані на міжнародних морських нормах, Росія ще не програла жодного міждержавного спору", - сказала вона.

"В нашу користь суд наклав на Росію виплату 10 мільйонів євро компенсацій за моральну шкоду потерпілим, які були депортовані з Росії в Грузію в 2006 році", - додала Цулукіані.

За її словами, заяви про те, що цей спір і так був виграний заздалегідь, брехливі.

"Коли попередня влада представила цю суперечку від імені 4634 громадян, чому з 4634 осіб внесли в список тільки 118 людей, після чого Страсбурзький суд уже виніс догану міністерству юстиції в умовах нашого уряду?!" - заявила Цулукіані.

За її словами, міністерство почало складати цей список з нуля, через десять років після того, що сталося, і це, на її думку, є ганьбою.

Згідно з рішенням суду, кожен депортований громадянин Грузії отримає по 2 тисячі євро. Ті, хто був незаконно позбавлений волі і його умови утримання під вартою були порушені, отримають від 10 до 15 тисяч євро.