Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової

17:41 20.03.2019 0 комментариев Россия

Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати президента РФ Владіміра Путіна на відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба МЗС РФ, передає Європейська Правда. 

"З подивом сприйняли намір керівництва Польщі організувати у вересні 2019 року заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в форматі зустрічі нинішніх "союзників і партнерів" Варшави з країн-членів ЄС, НАТО, а також учасників ЄСівському проекту "Східне партнерство", - йдеться в заяві.

Росія наполягає, що зробила "вирішальний внесок" в розгром нацистів.

"Свій задум польська влада обгрунтовують якимись "сучасними реаліями", ігноруючи історичну логіку. Всупереч безперечно вирішальному внеску нашої Батьківщини в розгром гітлерівського рейху і звільнення Польщі від нацистських загарбників, для Росії в цій схемі місце не передбачено", - поскаржилися в міністерстві.

"Очевидно, що рішення зробити захід келійним є ще одним проявом викривленого світогляду польської адміністрації, яка на догоду моментним політичним "пріоритетам" систематично фальсифікує літопис Другої світової війни і післявоєнного періоду. Нехай це залишиться на совісті нинішніх польських властей", - додали в Москві.



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