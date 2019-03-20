Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати президента РФ Владіміра Путіна на відзначення 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Про це повідомила прес-служба МЗС РФ, передає Європейська Правда.

"З подивом сприйняли намір керівництва Польщі організувати у вересні 2019 року заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни в форматі зустрічі нинішніх "союзників і партнерів" Варшави з країн-членів ЄС, НАТО, а також учасників ЄСівському проекту "Східне партнерство", - йдеться в заяві.

Росія наполягає, що зробила "вирішальний внесок" в розгром нацистів.

"Свій задум польська влада обгрунтовують якимись "сучасними реаліями", ігноруючи історичну логіку. Всупереч безперечно вирішальному внеску нашої Батьківщини в розгром гітлерівського рейху і звільнення Польщі від нацистських загарбників, для Росії в цій схемі місце не передбачено", - поскаржилися в міністерстві.

"Очевидно, що рішення зробити захід келійним є ще одним проявом викривленого світогляду польської адміністрації, яка на догоду моментним політичним "пріоритетам" систематично фальсифікує літопис Другої світової війни і післявоєнного періоду. Нехай це залишиться на совісті нинішніх польських властей", - додали в Москві.