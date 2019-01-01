В Новороссийской военной морской базе (НВМБ) Черноморского флота РФ прошло учение по противовоздушной обороне (ПВО).

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки на патрульном корабле «Василий Быков» и малом противолодочном корабле «Ейск», передает PortNews.

Расчёты ПВО выполнили задачи по организации противовоздушной обороны кораблей при стоянке в базе и порядок действий при подготовке зенитных и артиллерийских установок к отражению атаки средств воздушного нападения противника.



Следующим мероприятием боевой подготовки экипажей кораблей НВМБ станет выход в море с выполнением практических боевых стрельб по воздушным и надводным мишеням.