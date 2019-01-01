Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
|17:21 20.03.2019
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|Россия
В Новороссийской военной морской базе (НВМБ) Черноморского флота РФ прошло учение по противовоздушной обороне (ПВО).
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, мероприятие было проведено в соответствии с планом боевой подготовки на патрульном корабле «Василий Быков» и малом противолодочном корабле «Ейск», передает PortNews.
Расчёты ПВО выполнили задачи по организации противовоздушной обороны кораблей при стоянке в базе и порядок действий при подготовке зенитных и артиллерийских установок к отражению атаки средств воздушного нападения противника.
Следующим мероприятием боевой подготовки экипажей кораблей НВМБ станет выход в море с выполнением практических боевых стрельб по воздушным и надводным мишеням.
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