У латвійському місті Даугавпілс після втручання МЗС Латвії закрили виставку «Кримська весна: 5 років у рідній гавані», відкриту за ініціативи генконсульства РФ.



Про це повідомляє газета Latvijas avīze, передає Главком.



Виставка була відкрита минулого тижня у приміщенні Російського товариства в Даугавпілсі за сприяння генконсульства РФ до п’ятої річниці анексії Криму.



Після втручання міністерства закордонних справ Латвії та переговорів з російським посольством виставку згорнули. У Російському товаристві підтвердили закриття виставки.



Генконсульство Росії у Даугавпілсі рекламувало виставку у своїх соцмережах, супроводжуючи рекламу пропагандистськими матеріалами про те, як нібито добре живуть люди в анексованому Криму.



«Позиція міністерства закордонних справ щодо нелегальної анексії Криму Росією добре відома. І вона ще раз була повторена минулого тижня, коли, на жаль, минуло п'ять років з моменту так званого референдуму. У зв'язку зі згаданим випадком міністерство провело необхідні дипломатичні дії», - заявив прес-секретар МЗС Латвії Яніс Бекеріс.



У свою чергу мер Даугавпілса Андрій Елксніньш повідомив, що не був проінформований про проведення такої виставки.



Нагадаємо, білоруські журналісти проігнорували прес-конференцію у прес-центрі «Sputnik Білорусь», яка була присвячена п’ятиріччю анексії Криму Російською Федерацією.