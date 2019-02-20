На совещании президента с правительством РФ было принято решение о необходимости сдерживания цен на основные продукты питания в оккупированном Крыму.

Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает Коммерсантъ.

Он рассказал, что глава государства встречался с "представителями общественности" аннексированного полуострова, «было общение со многими людьми».

«Те вопросы, которые волнуют людей, были обсуждены с участием федеральных министров, с участием руководителей Крыма и Севастополя. Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры»,— сообщил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

По словам вице-премьера, речь не идёт об административном давлении на бизнес. Правительство, отметил Козак, решило пойти путём развития логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Они и будут в том числе использованы для расширения логистической базы.

«В Крыму в настоящее время создаются пять индустриальных парков, и в рамках этих индустриальных парков проведем отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке, по хранению продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги и розничной торговле в Крыму, для того, чтобы уменьшить издержки», – рассказал Козак, добавив, что правительство надеется на опережающий рост доходов населения.

При этом Козак утверждает, что проблема роста цен на полуострове не в монопольном давлении производителей, а в ещё не до конца решённых транспортных вопросах.

О дороговизне продуктов в оккупированном Крыму говорили сами местные жители. Один из них рассказал, что цены на продукты на полуострове выше, а бензин в среднем на 5 руб. дороже, чем в Краснодарском крае.