Оккупанты попытаются "удержать" цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму
|16:41 20.03.2019
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|Крым
На совещании президента с правительством РФ было принято решение о необходимости сдерживания цен на основные продукты питания в оккупированном Крыму.
Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает Коммерсантъ.
Он рассказал, что глава государства встречался с "представителями общественности" аннексированного полуострова, «было общение со многими людьми».
«Те вопросы, которые волнуют людей, были обсуждены с участием федеральных министров, с участием руководителей Крыма и Севастополя. Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры»,— сообщил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).
По словам вице-премьера, речь не идёт об административном давлении на бизнес. Правительство, отметил Козак, решило пойти путём развития логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Они и будут в том числе использованы для расширения логистической базы.
«В Крыму в настоящее время создаются пять индустриальных парков, и в рамках этих индустриальных парков проведем отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке, по хранению продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги и розничной торговле в Крыму, для того, чтобы уменьшить издержки», – рассказал Козак, добавив, что правительство надеется на опережающий рост доходов населения.
При этом Козак утверждает, что проблема роста цен на полуострове не в монопольном давлении производителей, а в ещё не до конца решённых транспортных вопросах.
О дороговизне продуктов в оккупированном Крыму говорили сами местные жители. Один из них рассказал, что цены на продукты на полуострове выше, а бензин в среднем на 5 руб. дороже, чем в Краснодарском крае.
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