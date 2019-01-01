Справу Вишинського передали на розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду ВС
|16:21 20.03.2019
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|Украина
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду передав справу головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського на розгляд об'єднаної палати цього суду.
Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський у коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні було задоволено клопотання захисту щодо продовження слухання справи без застосування скляної кабіни, і щоб Кирило Вишинський перебував поруч зі своїми адвокатами. Це за практикою Європейського суду. По-друге, було підтримано клопотання про передачу справи до Великої палати Верховного Суду. Колегія суддів задовольнила частково це клопотання і передало розгляд даної справи об’єднаній палаті Касаційного кримінального суду", - зазначив адвокат.
За його словами, сторона захисту задоволена таким рішенням, оскільки ця справа є ключовою у захисті прав людини – як Вишинського, так і інших осіб. Завдяки цьому рішенню, як зазначив адвокат, буде вибудувана правова позиція Верховного Суду щодо такої категорії справ.
Додамо, раніше у Верховний Суд подали касацію на затримання Вишинського.
Нагадаємо, Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО.
Уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова, яка прибула до Києва на суд щодо Вишинського, заявила про необхідність проведення міжнародної експертизи у справі керівника "РИА Новости-Украина".
Вишинський був затриманий у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.
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