Працівниками Департаменту протидії наркозлочинності у співпраці зі Службою безпеки України в морському торговельному порту "Південний" вилучено найбільшу партію контрабанди кокаїну за останні роки.

Про це УНН повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить майже 1 мільярд гривень. Такої кількості наркотичного порошку вистачило б на виготовлення більш як 1,5 мільйона доз наркотику.

"Цей факт укотре підтверджує, що міжнародні наркосиндикати активно використовують зручне географічне розташування України в своїх корисливих цілях", - зазначив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.



Представників транснаціонального наркобізнесу приваблює функціонування на території нашої держави потужних морських торгівельних портів, розвинена транспортна інфраструктура.

"Як правило, крупні партії наркотиків приховуються контрабандистами в спеціально облаштованих схованках контейнерів з експортним вантажем, або маскуються серед товарів і продуктів, які легально завозяться в Україну", - пояснив очільник Департаменту.

Зазвичай наркосиндикати використовують територію нашої держави як транзитну зону для подальшого переправлення кокаїну до інших країн. Цього разу небезпечний вантаж надійшов з порту Латинської Америки і був зупинений українськими правоохоронцями, щоб не допустити його подальший збут в Україні та інших державах.