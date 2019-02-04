У Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень
|16:01 20.03.2019
|0 комментариев
|Украина
Працівниками Департаменту протидії наркозлочинності у співпраці зі Службою безпеки України в морському торговельному порту "Південний" вилучено найбільшу партію контрабанди кокаїну за останні роки.
Про це УНН повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.
Правоохоронці перекрили незаконне постачання 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить майже 1 мільярд гривень. Такої кількості наркотичного порошку вистачило б на виготовлення більш як 1,5 мільйона доз наркотику.
"Цей факт укотре підтверджує, що міжнародні наркосиндикати активно використовують зручне географічне розташування України в своїх корисливих цілях", - зазначив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.
Представників транснаціонального наркобізнесу приваблює функціонування на території нашої держави потужних морських торгівельних портів, розвинена транспортна інфраструктура.
"Як правило, крупні партії наркотиків приховуються контрабандистами в спеціально облаштованих схованках контейнерів з експортним вантажем, або маскуються серед товарів і продуктів, які легально завозяться в Україну", - пояснив очільник Департаменту.
Зазвичай наркосиндикати використовують територію нашої держави як транзитну зону для подальшого переправлення кокаїну до інших країн. Цього разу небезпечний вантаж надійшов з порту Латинської Америки і був зупинений українськими правоохоронцями, щоб не допустити його подальший збут в Україні та інших державах.
Ещё на эту тему:
З початку російської агресії Маріупольський порт скоротив напрямки постачання з 58 до 24 країн
У порту «Ольвія» створять військову стивідорну компанію
Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.
Бердянский порт посетила посол Франции
Сегодня посол Франции приедет в Мариуполь с рабочим визитом
Бердянский порт посетили представители миссии ОБСЕ
Мариупольский порт посетил депутат Бундестага и убедился насколько все серьезно в Азовском море
Николаевский порт посетила миссия ОБСЕ
Бердянский морской порт получит отдельную кабельную электролинию
В Мариупольском порту создан штаб ледовых операций
Украинские порты определились с политикой собственности