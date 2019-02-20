На судовому засіданні у справі сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", що проходило напередодні в Ростові-на-Дону, суд намагався схилити до свідчень проти Тимура Абдуллаєва одного з фігурантів "справи українських диверсантів" Олексія Бессарабова.

Про це в коментарі "Кримській солідарності" розповів адвокат Еміль Курбедінов, передає Укрінформ.

"Планувався допит політичного в'язня Бессарабова, якого по відеоконференцзв'язку під'єднали в Північнокавказькому окружному військовому суді. Сторона обвинувачення намагалася допитати його, однак він відмовився давати якісь свідчення, посилаючись на статтю 51 Конституції Росії. Єдине він сказав, що Тимур Абдуллаєв, з яким він дійсно сидів певний час в одній камері, чудова й хороша людина", - розповів Курбедінов.

Адвокат підкреслив, що він і його колеги помітили, що попри відмову Бессарабова свідчити стосовно Абдуллаєва, суд і сторона звинувачення "тривалий час намагалися схилити Бессарабова до свідчень, але він наполіг на законній відмові...".

Як повідомлялося раніше, 12 жовтня 2016 року в Криму силовики російських відомств провели масові обшуки в будинках кримських татар, після чого були затримані п'ятеро мусульман: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Тимур Абдуллаєв, Еміль Джемадінов і Айдер Саледінов. У військовому окружному суді Ростова-на-Дону почалося часткове оприлюднення матеріалів справи. На останньому засіданні прослуховували аудіозаписи, записані таємно в будинку одного з фігурантів "справи Хізб-ут-Тахрір".

Житель Севастополя Олексій Бессарабов кілька років служив у розвідцентрі ВМС України, потім був експертом української громадської організації Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос». До березня 2014 року обіймав посаду заступника головного редактора журналу «Чорноморська безпека». Звинувачується за ч. 1 ст. 30, п.а ч. 2 ст. 281 КК РФ («Приготування до диверсії у складі організованої групи», до 20 років позбавлення волі), ч. 3 ст. 222 ( «Незаконне придбання, зберігання зброї, боєприпасів, здійснене організованою групою», до 8 років позбавлення волі), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконне придбання, зберігання вибухових речовин або пристроїв, здійснене організованою групою», до 12 років позбавлення волі) КК РФ. Під вартою з 9 листопада 2016 року.