"Український диверсант" відмовився свідчити проти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
|15:41 20.03.2019
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|Крым
На судовому засіданні у справі сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір", що проходило напередодні в Ростові-на-Дону, суд намагався схилити до свідчень проти Тимура Абдуллаєва одного з фігурантів "справи українських диверсантів" Олексія Бессарабова.
Про це в коментарі "Кримській солідарності" розповів адвокат Еміль Курбедінов, передає Укрінформ.
"Планувався допит політичного в'язня Бессарабова, якого по відеоконференцзв'язку під'єднали в Північнокавказькому окружному військовому суді. Сторона обвинувачення намагалася допитати його, однак він відмовився давати якісь свідчення, посилаючись на статтю 51 Конституції Росії. Єдине він сказав, що Тимур Абдуллаєв, з яким він дійсно сидів певний час в одній камері, чудова й хороша людина", - розповів Курбедінов.
Адвокат підкреслив, що він і його колеги помітили, що попри відмову Бессарабова свідчити стосовно Абдуллаєва, суд і сторона звинувачення "тривалий час намагалися схилити Бессарабова до свідчень, але він наполіг на законній відмові...".
Як повідомлялося раніше, 12 жовтня 2016 року в Криму силовики російських відомств провели масові обшуки в будинках кримських татар, після чого були затримані п'ятеро мусульман: Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Тимур Абдуллаєв, Еміль Джемадінов і Айдер Саледінов. У військовому окружному суді Ростова-на-Дону почалося часткове оприлюднення матеріалів справи. На останньому засіданні прослуховували аудіозаписи, записані таємно в будинку одного з фігурантів "справи Хізб-ут-Тахрір".
Житель Севастополя Олексій Бессарабов кілька років служив у розвідцентрі ВМС України, потім був експертом української громадської організації Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос». До березня 2014 року обіймав посаду заступника головного редактора журналу «Чорноморська безпека». Звинувачується за ч. 1 ст. 30, п.а ч. 2 ст. 281 КК РФ («Приготування до диверсії у складі організованої групи», до 20 років позбавлення волі), ч. 3 ст. 222 ( «Незаконне придбання, зберігання зброї, боєприпасів, здійснене організованою групою», до 8 років позбавлення волі), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконне придбання, зберігання вибухових речовин або пристроїв, здійснене організованою групою», до 12 років позбавлення волі) КК РФ. Під вартою з 9 листопада 2016 року.
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