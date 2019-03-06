Здание Меджлиса крымскотатарского народа, которое в последние годы стало объектом развлечения вандалов, в срочном порядке очистили от их художеств.

Безвкусная реставрация заключается в том, что нижнюю часть здания, разрисованную и обклеенную объявлениями, просто замазали серой фасадной штукатуркой, что резко контрастирует с остальной частью фасада, выкрашенного в светло-голубых тонах, пишет Аvdet.

Причиной внезапного косметического ремонта стал приезд в оккупированный Симферополь президента России Владимира Путина. Дело в том, что здание на ул. Шмидта, 2 находится как раз по пути следования президентского кортежа.

Кстати, в 2015 году это здание изъяли у благотворительной организации «Фонд «Крым» в пользу государства как объект культурного наследия.

В этом помещении во второй половине 20 века находилось заводоуправление. А основанием для подачи иска в суд об изъятии послужило здания стало якобы «ненадлежащее его содержание со стороны собственника». О том, как оно содержалось после изъятия, видно по фото, сделанным до недавнего времени.

Эти изменения заметил блогер и фрилансер Заир Акадыров. Он также обратил внимание, что в нескольких метрах рабочие натянули полотно, чтобы скрыть ограждения перед старинным особняком, в котором находился шахматно-шашечный клуб, и где сейчас ведется реконструкция.

Фото: Заир Акадыров