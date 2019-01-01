Російський омбудсмен Тетяна Москалькова проти, щоб керівника РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського розглядали як суб’єкт для обміну.

Про це вона сказала у коментарі кореспондентові Укрінформу в Києві.

«Мета мого візиту - дотримання прав Кирила Вишинського. Дуже важливо, щоб Кирило не розглядався як суб’єкт обміну когось на когось», - заявила Москалькова.

Як повідомлялося раніше, 20 березня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд касаційної скарги захисту керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До Києва на суд прибула російський омбудсмен Москалькова.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній і інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави і оголосили підозру в державній зраді.

Пізніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

Українська сторона неодноразово заявляла, що готова розглянути питання видачі Вишинського Росії в обмін на утримуваних там українців, але для цього РФ повинна подати відповідний запит.

Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Він усі обвинувачення заперечує.

За результатом досудового розслідування прокуратура АР Крим направила обвинувальний акт відносно Вишинського до Подільського райсуду Києва для розгляду по суті.

Зараз Вишинський перебуває у Київському слідчому ізоляторі.