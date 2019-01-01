Російський омбудсмен - проти обміну Вишинського

15:01 20.03.2019 0 комментариев Украина

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова проти, щоб керівника РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського розглядали як суб’єкт для обміну.

Про це вона сказала у коментарі кореспондентові Укрінформу в Києві.

«Мета мого візиту - дотримання прав Кирила Вишинського. Дуже важливо, щоб Кирило не розглядався як суб’єкт обміну когось на когось», - заявила Москалькова.

Як повідомлялося раніше, 20 березня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд касаційної скарги захисту керівника "РИА Новости-Украина" Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До Києва на суд прибула російський омбудсмен Москалькова.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній і інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави і оголосили підозру в державній зраді.

Пізніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

Українська сторона неодноразово заявляла, що готова розглянути питання видачі Вишинського Росії в обмін на утримуваних там українців, але для цього РФ повинна подати відповідний запит.

Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Він усі обвинувачення заперечує.

За результатом досудового розслідування прокуратура АР Крим направила обвинувальний акт відносно Вишинського до Подільського райсуду Києва для розгляду по суті.

Зараз Вишинський перебуває у Київському слідчому ізоляторі.



Ещё на эту тему:

16:21 20.03.2019
Справу Вишинського передали на розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду ВС
11:21 20.03.2019
Москалькова заявила про необхідність проведення міжнародної експертизи у справі Вишинського
09:01 20.03.2019
Омбудсмен РФ Москалькова прибула до Києва
21:01 04.03.2019
Хто та як управляє окупованими територіями. Хто саме стоїть за маріонетками квазі-республік / Відео
09:12 31.07.2018
Суд запретил российскому "Сбербанку" распоряжаться "Одесским караваем"
08:18 19.12.2017
Главари "ЛДНР" и "руководители" аннексированного Крыма до сих пор являются гражданами Украины, - АП
20:39 27.09.2017
Прикордонники не пустили в Україну депутата Європарламенту
16:14 27.09.2017
Молдаванину грозит 7 лет тюрьмы за участие в военных действиях в Украине
16:19 31.08.2017
Бывший украинский прокурор стал членом «Единой России»
14:02 16.08.2017
В Херсоне СБУ разоблачила собственную сотрудницу на сотрудничестве с ФСБ
19:00 11.08.2017
Полиция задержала представителя «министерства» «ДНР»
11:53 23.06.2017
СМИ: В Ялте по запросу Интерпола арестовали боевика "ДНР" по прозвищу "Керчь"
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
19:41 19.03.2019
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
18:41 19.03.2019
Военнослужащие разведподразделений ЮВО завершили курс подготовки в горах Абхазии
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
Все новости страны
Украина Украина
16:21 20.03.2019
Справу Вишинського передали на розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду ВС
16:01 20.03.2019
У Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень
15:41 20.03.2019
"Український диверсант" відмовився свідчити проти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
15:21 20.03.2019
В оккупированном Симферополе «отреставрировали» бывшее здание Меджлиса крымскотатарского народа
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс