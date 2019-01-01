В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг

14:41 20.03.2019 0 комментариев Турция

У Анкарі відкрили новий парк розваг Wonderland Eurasia (ще одна назва – Ankapark), який за своїми розмірами найбільший в Європі та один з найбільших в Азії.

У церемонії відкриття взяв участь президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулий тиждень ми відкрили багато нових місць, які полегшують життя наших громадян. Загальний розмір одного із нововідкритих місць, нашої гордості, досягає 1 мільйона 300 тисяч квадратних метрів. Це Ankapark, який стане одним із символів Туреччини", - наголосив Ердоган.

Він також підкреслив, що Ankapark є екологічним проектом, покликаним не лише стати розвагою для жителів столиці, країни та туристів, а й підкреслити бережне ставлення до природних ресурсів та піклування про довкілля.

Парк складається з 12 тематичних частин, зокрема, Доісторичний період, Кам'яний вік, Стародавні цивілізації та інші, має 26 великих атракціонів і понад 2 тисячі атракціонів середнього розміру. Атракціони розміщуються і на відкритому повітрі, і в закритих приміщеннях.

Керівництво парку прогнозує, за перший рік його відвідає 5 млн людей.



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