Створення кримськотатарської автономії в Криму – один з елементів політико-правового механізму повернення півострова

14:21 20.03.2019 0 комментариев Крым

Створення кримськотатарської автономії в Криму – один з елементів політико-правового механізму повернення півострова.

Голова правління громадської організації "Майдан закордонних справ", український дипломат Богдан Яременко розповів кореспонденту Укрінформу,  про своє бачення стратегії повернення Криму.  

"Організація "Майдан закордонних справ", яка п'ять років займається питаннями Криму, ще 2014 року видала документ "Стратегія повернення Криму". У нас було і є бачення того, як повернути Крим, навіть тоді, коли немає такої можливості. Ми знаємо, як готувати цю можливість повернення, і зараз активно працюємо над програмою реінтеграції Криму після деокупації. Якщо коротко, ми сьогодні повинні, по-перше, створити систему менеджменту кризи і відтворити органи управління Кримом на території України.

Тобто повинні створити раду міністрів як центр, який би відповідав за Крим, аналізував і вивчав ситуацію. На жаль, на рівні української влади немає таких структур, котрі б, у тому числі, готували фахівців, які очолять всі рівні владних структур у Криму після його повернення.

По-друге, треба готувати студентство, навчальні заклади до вивчення аналізу щодо підготовки спеціалістів. Треба проводити політику санкцій, тобто максимальної шкоди агресору і нав’язування максимальної ціни й невигідних умов утримання Криму. Так, українською державою щось робиться, але це повинна бути системна робота.

Ми зробили аналіз, і ми розуміємо, що одна з причин окупації Криму – в тому, що ми дозволили створити на території нашої держави де-факто російську автономію, не керовану Україною.

Тому питання статусу Криму також треба вирішувати. Ми вважаємо, що створення кримськотатарської автономії в Криму – це один з елементів політико-правового механізму повернення півострова.

І справа не в тому, що кримські татари там є найбільш організованою політичною силою і їхні лідери мають авторитет серед народу.

В Криму достатньо лояльних до України громадян інших національностей, нехай і не організованих. Однак питання статусу Криму – в іншому. Для мене це – питання "роботи над помилками", тобто Україна повинна зрозуміти, що сталося. Плюс Україна має міжнародні зобов’язання і, мені здається, моральні зобов’язання перед кримськотатарським народом".

 



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