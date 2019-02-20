Росія поводиться з Кримом, як окупант із військовим трофеєм. Розвиває Крим як військову базу.

Голова правління громадської організації "Майдан закордонних справ", український дипломат Богдан Яременко розповів кореспонденту Укрінформу якими є наслідки незаконного відторгнення півострова для кримчан, України й всього світу.

"П'ять років – достатній термін, щоб сказати, що Крим для Росії – це військовий трофей. І вона поводиться з ним, як окупант із військовим трофеєм. Росія розвиває Крим як військову базу – це її пріоритет і основна ідея, а питання розвитку території та громадян на цій території для неї не мають ніякого значення.

В принципі, це властиво для Росії в цілому, але в даному випадку Крим став базою для військово-політичної експансії в інші регіони. Наприклад, з території мілітаризованого півострова ведуться бойові дії в Сирії. У цьому – призначення Криму для Росії, його ціна. Крим дозволяє полегшити багато геополітичних проектів Росії, наприклад, реалізувати газогін "Турецький потік". Людьми ж там мало хто цікавиться.

Моніторячи інформаційний простір Криму, ми бачимо розчарування у громадян, тому що ніякого "російського порядку" і "російського достатку" кримчани за п'ять років не побачили.

Вони зрозуміли, що, не поліпшивши свій рівень життя, втратили українські свободи, право на збори, критику – те, що в Росії подається як хаос. Як ми й прогнозували, основна частина населення там зараз має низький рівень життя, крім категорії, яка якимось чином наближена до держбюджету, – ті живуть краще.

Звичайно, не так, як у 2014 році – грошей у Росії вже не вистачає, але поки що Крим все ж залишається другим за значущістю регіоном після Чечні, конкурує з нею за дотації".