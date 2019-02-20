РФ агресією проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала

13:41 20.03.2019 0 комментариев Крым

Й окупація Криму, і події в Керченській протоці вимагають надзвичайних дій, які показали б Росії рівень неприйняття і відторгнення її політики.

Голова правління громадської організації "Майдан закордонних справ", український дипломат Богдан Яременко розповів кореспонденту Укрінформу о міжнародної реакції на злочинні дії Москви.

Світ живе своїм життям, хоча й намагається реагувати на події в Криму.

Звичайно, побачивши окупацію Криму, світ хоч і пізно, починає змінюватися. Сьогодні міжнародне співтовариство намагається зробити відповідні висновки, вжити заходів, щоб такі ситуації не повторювалися в інших демократичних країнах. Але сказати, що висновки зроблені раз і назавжди і що заходи, які вживаються у зв'язку з цим, адекватні, – на жаль, я не можу. Тому що й окупація Криму, і події 25 листопада минулого року вимагають надзвичайних дій, які показали б Росії рівень неприйняття і відторгнення її політики.

Наприклад, 15 березня Рада ЄС включила до переліку осіб, проти яких були здійснені санкції, вісьмох росіян, причетних до організації збройної провокації проти українських кораблів в Азовському морі.

Я вважаю день, коли були прийняті ці нічого не варті заходи ЄС, ганебним для України. Тому що РФ фактом агресії проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала.

Сьогодні на всьому європейському континенті постає питання статусу моряків й абсолютної безпеки при вільному проходженні морських проток – покарання ж отримують вісім рядових виконавців, до того ж – способом і методом, які на них ніяк не впливають! З такими санкціями Росія ніколи не змінить свою політику!

По ситуації в Азовському морі – це повинні бути санкції, як України, так і цілого світу, не тільки проти восьми виконавців, а проти російських портів на Азовському і Чорному морях, проти компаній, які працюють на підтримку окупації Криму, проти виробників морських суден, які використовуються для постачання ресурсів до Криму.

Це повинна бути реакція зовсім іншого масштабу, при тому, що в основі позиції країн світу – невизнання окупації Криму Росією. В цілому сама позиція правильна, але на рівні реалізації цієї політики робиться недостатньо – й Україною, і її партнерами в світі.

Повністю з інтерв'ю можна ознайомитись за посиланням.



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