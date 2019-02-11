Сухогруз Maryland, который 15 марта сел на мель в Керчь-Еникальском канале, за пять дней так и не удалось сдвинуть с места.

По данным сайта marinetraffic.com, судно продолжает находиться на якоре. Сухогруз расположен строго по линии порт Крым - порт Кавказ, где курсируют суда Керченской переправы, но по словам пресс-службы Росморречфлота, не мешает движению судов, сообщают Примечания.

Судно Maryland (флаг Либерии) направлялось из Мариуполя в Италию с грузом металла.

Сухогруз вышел из порта вечером 11 марта и сегодня должен был ошвартоваться в порту Венеции. Изначально его пытались вытянуть несколько буксиров, однако их попытки не увенчались успехом.

После этого судно решили оставить до подхода спецтехники. Но спецтехника не помогла: сухогруз продолжает стоять на якоре.

Ограничений по осадке нет, угрозы по экологии и жизни людей также отсутствуют, сообщают в Росморречфлоте.