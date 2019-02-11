Застрявший в Керченском проливе сухогруз пять суток не могут снять с мели
|13:21 20.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Сухогруз Maryland, который 15 марта сел на мель в Керчь-Еникальском канале, за пять дней так и не удалось сдвинуть с места.
По данным сайта marinetraffic.com, судно продолжает находиться на якоре. Сухогруз расположен строго по линии порт Крым - порт Кавказ, где курсируют суда Керченской переправы, но по словам пресс-службы Росморречфлота, не мешает движению судов, сообщают Примечания.
Судно Maryland (флаг Либерии) направлялось из Мариуполя в Италию с грузом металла.
Сухогруз вышел из порта вечером 11 марта и сегодня должен был ошвартоваться в порту Венеции. Изначально его пытались вытянуть несколько буксиров, однако их попытки не увенчались успехом.
После этого судно решили оставить до подхода спецтехники. Но спецтехника не помогла: сухогруз продолжает стоять на якоре.
Ограничений по осадке нет, угрозы по экологии и жизни людей также отсутствуют, сообщают в Росморречфлоте.
Ещё на эту тему:
Пожежа танкерів біля Керчі: 10 зниклих моряків визнають загиблими
В АМПУ підтвердили, що судно яке сіло на мілину в Керченській протоці, прямувало з Маріуполя
Судно яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу сіло на мілину в Керченській протоці
Судовладелец обследовал в Черном море горевшие больше месяца танкеры
Прекратился пожар на втором танкере в Черном море
У Чорному морі загасили пожежу на російському танкері Candy, а на Maestro є ще один осередок
У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
На танкерах в Чорному морі не вдається згасити вже другий тиждень, залишилось п'ять осередків пожежі
В Черном море десятый день горят танкеры
Продолжается пожар на судах в Черном море
На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно