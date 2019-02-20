Обещанные оккупантами апельсины из Сирии откладываются - не определена компания-оператор
|13:01 20.03.2019
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|Крым
Поставки грузов через порт аннексированного Севастополя из Сирии откладываются – не определена компания-оператор, которая этим займется.
В тоже время оккупанты не теряют надежду найти такую компанию до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Овсянникова, передает ForPost.
Напомним, оккупанты заявили о заключении соглашения о сотрудничестве с сирийским городом Тартус.
По этому соглашению планировалось поставлять в оккупированный Крым из Сирии фрукты и овощи, а в обратном направлении – стройматериалы и зерно. Шла речь и о поставках сирийских лекарств. Перевалку грузов планировалось начать ещё в январе-феврале текущего года.
«Перевалка [грузов] идет прежде всего силами коммерческих перевозчиков. <…> [Найти коммерческих операторов для перевозок в Сирию] в течение 2019 года – наша задача. Мы в начале года определили эти приоритеты – запустить пилотные проекты», – цитирует агентство слова Овсянникова.
При этом Овсяников заверил, что перевалка зерна шла уже в прошлом году.
«В этом году мы хотим увеличить объемы перевалки зерна в три-четыре раза по сравнению с 2018 годом», – добавил он.
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