7 українських літаків тактичної авіації виконали польоти над акваторією Азовського моря / Відео
|12:41 20.03.2019
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|Крым
7 українських літаків тактичної авіації виконали польоти над акваторією Азовського моря.
Згідно з повідомленнями прес-центру Операції об’єднаних сил вони здійснювали прикриття кораблів і суден ВМС, які здійснили вихід в море. Участь у польотах взяла ланка винищувачів МіГ-29 (5 одиниць) та пара штурмовиків Су-25, передає mil.in.ua.
Під час льотної зміни екіпажами літаків відпрацьовано цілу низку завдань, серед яких, зокрема, зліт парою, протиракетні маневри тощо.
Польоти відбулися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.
Відео ООС
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