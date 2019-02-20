7 українських літаків тактичної авіації виконали польоти над акваторією Азовського моря.

Згідно з повідомленнями прес-центру Операції об’єднаних сил вони здійснювали прикриття кораблів і суден ВМС, які здійснили вихід в море. Участь у польотах взяла ланка винищувачів МіГ-29 (5 одиниць) та пара штурмовиків Су-25, передає mil.in.ua.

Під час льотної зміни екіпажами літаків відпрацьовано цілу низку завдань, серед яких, зокрема, зліт парою, протиракетні маневри тощо.

Польоти відбулися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження.

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