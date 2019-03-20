Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії

12:21 20.03.2019 0 комментариев Греция

Без перспективи вступу в НАТО угода про зміну назви Північної Македонії з Грецією було б неможливою, тому що ЄС не виконує своїх обіцянок.

Про це заявила міністр оборони Північної Македонії Радміла Шекерінська, повідомляє Euractiv, передає Європейська Правда.

"Великий недолік в ході переговорів минулого року полягав у тому, що ми не могли передбачити, як ЄС відреагує на Преспанську угоду і чи будуть вони достатньо сильні, щоб прийняти рішення (про шлях  Скоп'є в ЄС. - Ред.)", - сказала вона.

За словами Шекерінської, після підписання угоди з боку ЄС на практиці ставлення не змінилося. Вона нагадала, що Скоп'є відразу отримав запрошення стати 30-м членом НАТО, а ЄС не поспішав виконати свою обіцянку розпочати переговори про членство в ЄС у червні.

Незважаючи на підтримку членства в НАТО, група країн ЄС, таких як Франція, Нідерланди і Данія, неохоче дають зелене світло переговорам з ЄС. Під тиском цих країн Комісія відклала щорічні звіти про пакет розширення після європейських виборів.

"Хоча кожна країна в ЄС погодилася з тим, що це стало проривом для їх зовнішньої політики в регіоні, вони не змогли зробити необхідний крок", - сказав Шекерінська.

"Ось чому, коли ми аналізуємо важкий вибір в нашому регіоні, в Грузії, в Україні, надія повинна бути сильною, і вона не може бути неоднозначною..., тому політика відкритих дверей є обов'язковою, щоб кожен міг на неї розраховувати", - сказала вона, додавши, що її країна знає, що членство в ЄС залежить не тільки від угоди з Грецією.

Нагадаємо, у червні минулого року Брюссель вирішив, що переговори про членство з Албанією і Македонією, нещодавно перейменованою в Північну Македонію, можуть стартувати, якщо дві країни продовжать просування реформ.

У січні головуюча в Раді ЄС Румунія виступила за відкриття переговорів про членство Македонії в Євросоюзі після зміни назви. 

12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.



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