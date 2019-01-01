АМПУ объявила тендеры на ремонт двух причалов в Бердянском морпорту

12:01 20.03.2019 0 комментариев Украина

ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила тендеры на проведение ремонтных работ на причалах №1 и №2 в Бердянском морском порту.

Согласно информации в системе электронных закупок Prozorro, заказчиком работ выступает Бердянский филиал АМПУ, передают Порты Украины.

Ожидаемая стоимость работ на двух объектах составляет 9 млн грн (без НДС): 3,708 млн грн — на ремонт причала №1 и 5,292 млн грн — на ремонт причала №2.

В соответствии с тендерной документацией, на двух причалах Бердянского порта до 31 декабря 2019 года должен быть осуществлен полный ремонт железобетонных плит, цементно-бетонного и асфальтового покрытия, обустроены новые колесоотбойные брусья, металлические уголки вдоль границы причалов и другие работы.

Заявки участников по первому причалу принимаются до 26 марта, по второму - до 9 апреля. Тендерные аукционы состоятся 2 мая и 15 мая соответственно.

«Работы такого масштаба на этих объектах не осуществлялись более 10 лет. Их выполнение позволит привести состояние причалов к надлежащему уровню и повысить скорость и эффективность грузовых операций. Развитие портовой инфраструктуры является одним из главных заданий Плана развития Бердянского морского порта. Мы надеемся, что силами АМПУ и инвесторов нам удастся полностью восстановить всю причальную территорию порта уже в ближайшие годы», — отметил начальник администрации Бердянского морского порта Александр Барчан.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 1,3% против 1,8% в 2017 году.



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