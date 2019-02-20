Первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников возглавит рабочую группу для « анализа ущерба » , который Киев нанес Крыму за 23 года, в течение которых полуостров находился в составе Украины.

Об этом сегодня, 20 марта, в ходе пленарного заседания сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Крым Информ.

По его словам, в тот период были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Госдумы и будем переходить к принятию конкретных решений», – цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

В так называемую «рабочую группу» кроме первого вице-спикера войдут депутаты от всех политических фракций и профильных комитетов, эксперты, ученые и представители аннексированных Крыма и Севастополя.

Володин отметил, что группа выработает итоговый документ, в котором будут указаны «обоснованные цифры и факты». «И дальше мы будем рассматривать этот материал для последующего принятия по нему решений», – заявил он.

Ранее Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за ущерб, понесенный Крымом за те годы, когда он находился в составе укринского государства.