Москалькова заявила про необхідність проведення міжнародної експертизи у справі Вишинського

11:21 20.03.2019 0 комментариев Украина

Уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова заявила про необхідність проведення міжнародної експертизи у справі керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомила російський Омбудсмен журналістам біля будівлі Верховного суду у Києві, в якому очікується слухання у справі Вишинського, передає кореспондент УНН.

"Я хотіла б бачити, як дотримуються міжнародні норми у процесуальній сфері. Це незвичайний процес, тому що під судом перебуває журналіст - та людина, яка виконувала свої професійні обов'язки, свій обов'язок... Мені здається, що повинна була бути проведена міжнародна експертиза тих статей, щоб можна було сказати, що це дійсно професійна діяльність - а ми в цьому впевнені", - зазначила Омбудсмен.

За її словами, вона зверталася у безліч міжнародних інстанцій з приводу судового процесу Вишинського, і "всюди знаходила відгук" щодо думки, що журналісти не можуть притягуватися до відповідальності за свою професійну діяльність.

При цьому вона додала, що сподівається на зміну запобіжного заходу щодо керівника "РИА Новости-Украина" на підписку про невиїзд або домашній арешт.

Також Москалькова повідомила, що не зустрічатиметься зі своєю українською колегою Людмилою Денісовою, оскільки остання у відрядженні.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини у Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва.

Вишинського, якого звинувачують у державній зраді, етапували до Київського СІЗО. Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова запевнила, що Вишинський утримується у світлій і теплій камері Лук'янівського СІЗО і забезпечений всім необхідним.

Вишинський був затриманий у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.



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